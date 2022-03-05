Москва, 5 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В ходе наступательных действий под контроль группировки войск Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки перешло шесть населенных пунктов. Об этом 5 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что военнослужащие ДНР сжимают кольцо окружения вокруг Мариуполя, и добавил, что украинские националисты из батальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут огонь по вошедшим в Мариуполь подразделениям Народной милиции республики из школ, больниц и детских садов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса было поражено в общей сложности 2037 объектов военной инфраструктуры Украины.