Новосибирск, 5 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 2961 пациент, в том числе 83 ребёнка. Днём ранее — 3121 пациент, в том числе 91 ребёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявлено ещё 2131 случай заражения коронавирусом (всего — 232 412 случаев, в том числе у 33 270 детей); 10 572 человека выздоровели (всего — 149 359 человек); скончались 14 пациентов (всего — 5060 пациентов).

В реанимации сейчас находятся 296 человек, на ИВЛ — 54 пациента.