Москва, 5 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг города Мариуполя. Об этом информирует 5 марта Минобороны России.

Mil.ru Игорь Конашенков

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«Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что боевики националистических батальонов заняли школы, больницы, родильные дома и детские сады. Из этих зданий они обстреливают вошедшие в город силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Минобороны России объявило режим тишины, чтобы жители Мариуполя и Волновахи смогли покинуть эти города.

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