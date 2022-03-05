Белгород, 5 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Росавиация 5 марта подтвердила продление режима временного ограничения полётов для аэропорта Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лобачев Владимир Аэропорт Белгород

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Воздушное пространство закрыто до 14 марта 2022 года 03:45 по московскому времени. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 аэропорты юга и центральной части России закрыты с 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса.