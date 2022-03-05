Донецк, 5 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

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Уточняется, что общее число примененных вооружёнными формированиями Украины за сутки боеприпасов составило 189 единиц.

Также указывается, что обстрелам было подвергнуты горловское и донецкое направления, и в ходе них украинские боевики применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию калибра 122 и 152 мм, минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

Кроме того, отмечается, что при этом повреждения получили пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры, также были ранены четыре мирных жителя, включая одного ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время операции по освобождению территории Луганской Народной Республики (ЛНР) от киевских боевиков Народной милицией (НМ) ЛНР было получено свыше 30 единиц техники и вооружения ВСУ.