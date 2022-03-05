Луганск, 5 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Во время операции по освобождению территории Луганской Народной Республики (ЛНР) от киевских боевиков Народной милицией (НМ) ЛНР было получено свыше 30 единиц техники и вооружения ВСУ. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба НМ республики.

ПТРК Javelin

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«В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской Народной Республики подразделениями Народной милиции были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что НМ ЛНР получили 15 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), два ПТРК FGM-148 американского производства Javelin, три гаубицы Д-20, один танк Т-64Б, три боевые машины пехоты БМП-1, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, многоцелевой транспортер легкий бронированный, грузовой автомобиль ЗИЛ-131, два грузовых автомобиля КрАЗ и боевую бронированную машину «Казак-2».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия объявляет режим тишины на Украине, который начнёт действовать с 10 часов утра 5 марта.