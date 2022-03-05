Волгоград, 5 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Большинство антиковидных ограничений отменяется на территории Волгоградской области с 6 марта. Решение принято губернатором Андреем Бочаровым на заседании оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации региона.

Https://www.volgograd.ru Андрей Бочаров

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Возвращаются к работе детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты и Wi-Fi в ТРЦ, а предприятия общепита смогут работать до 01:00.

Несовершеннолетние посетители вновь самостоятельно смогут посещать торговые центры. Также сняты ограничения по заполняемости залов всех досуговых учреждений. Система проверки QR-кодов перестаёт действовать.

С 14 марта в обычном режиме заработают МФЦ региона.

В тоже время на территории Волгоградской области продолжает действовать масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Закрыты ночные клубы и кальянные. В общественных местах обязательна дезинфекция помещений и термометрия сотрудников. Гражданам старше 60 лет и неработающим жителям с хроническими заболеваниями обязательную самоизоляцию заменили на рекомендованную.