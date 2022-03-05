Москва, 5 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Украина старается испортить отношения между Россией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«В такой тяжёлой международной обстановке, после признания ЛНР и ДНР, после введения небывало серьёзных и мощных санкций, Ильхам Алиев приехал в Москву и подписал договорённости о сотрудничестве, в частности, о военном сотрудничестве, чем показал, с кем Азербайджан на данный момент. Я думаю, что это банальная ложь Владимира Зеленского, для того, что лишний раз раздражать наш МИД и Владимира Путина, чтобы стали сейчас звонить Алиеву, спрашивать, в чём дело? То есть, он пытается вбить клин в российско-азербайджанские отношения, которые более или менее начинают налаживаться. Это — просто банальная ложь, верить этому не нужно», — сказал эксперт.

Напомним, что 26 февраля президент Владимир Зеленский объявил о том, что Азербайджан готов помочь решить Украине проблему обеспеченности нефтопродуктами.