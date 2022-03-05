Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Ростовский международный аэропорт «Платов» не будет работать до 14 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани 5 марта.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

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«Платов» не сможет принимать воздушные суда и отправлять самолёты до 3:45 мск 14 марта, уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что аэропорт «Платов» был закрыт утром 24 февраля в связи с началом специальной военной операции России по защите Донбасса.