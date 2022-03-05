Париж, 5 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «крайнюю обеспокоенность» ядерной безопасностью и предложит конкретные меры для обеспечения безопасности пяти ядерных объектов на Украине, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Россия и Украина должны прийти к соглашению на основе предложений, вытекающих из критериев МАГАТЭ, чтобы вместе обеспечить сохранение безопасности ядерных объектов», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры провёл президент Франции с канцлером ФРГ, премьер-министром Великобритании и президентом Украины. Темой беседы стала ситуация на Украине, а также защита на территории этой страны военных объектов и атомных электростанций (АЭС).

Подробнее в материале: Лидеры Франции, Британии, ФРГ и Украины обсудили ситуацию на Украине