Донецк, 5 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Утром 5 марта киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 5 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Донецка в 08:00 (совпадает с мск), выпустив по городу 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что нельзя допускать в Грузии дискриминации российских граждан.