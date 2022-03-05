Владивосток, 5 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил полковнику Алексею Бернгарду звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду», — написал Кожемяко в телеграм-канале.

Высшую воинскую награду Бернгард получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство.

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Ка сообщало ИА REGNUM, свыше 150 деятелей российской культуры подписали письмо, выражающее поддержку решения президента России начать военную операцию по денацификации Украины и защите республик Донбасса.

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