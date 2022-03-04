Москва, , 19:27 — REGNUM Свыше 150 деятелей российской культуры подписали письмо, выражающее поддержку решения президента России начать военную операцию по денацификации Украины и защите республик Донбасса.

Георгий Победоносец убивает змея (скульптура) Nickolas Titkov

В тексте документа отмечено, что с 1991 года на пространстве бывшего СССР продолжается кровопролитие и разрушение общества. В рамках этого процесса восемь лет назад Украина была захвачена националистами и фашистами, тьмой, поддерживаемой США и Европой.

У России не было иного выбора, кроме применения силы для освобождения Украины от них, отметили российские деятели культуры.

Полный текст письма и список подписавших его граждан приводится ниже:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! В 1991 году в Беловежской пуще было совершено то, что не удавалось ни хану Мамаю, ни Наполеону, ни Антанте, ни Гитлеру, — была разорвано единство Святой Руси, собираемой тысячелетие нашими предками. На совести трёх людей подписавших приговор великой стране — все, последовавшие за этим нестроения и кровопролитие, длящиеся три десятилетия. Восемь лет мы с болью наблюдали, как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры Украины, убивают наших братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской Республиках, не признавших власть наползающей на Русский мир тьмы, по традиции поддерживаемой заокеанскими и европейскими кукловодами. У Руси единые духовные истоки и корни, история и культура, фундаментальные ценности и язык. Единство наших народов должно иметь прочное будущее. Руководство Российской Федерации приняло единственно верное решение, единодушно поддержанное Государственной Думой, Советом Федерации и большинством нашего народа, за исключением тех «миротворцев», которые сокрушались, что мы не отдали Гитлеру Ленинград, не склонили свои головы перед очередной ордой. Сегодня врагам России удалось столкнуть родных братьев в масштабном военном противостоянии. Был ли у нас выбор? Наблюдать, как наши «коллеги» стягивают петлю на нашем горле, размещая базы вокруг нашей земли, завещанной нам нашими предками, или сказать наконец своё решительное слово. Вы — лидер, поддержанный народом, — это слово сказали. Кровопролитие, убийство братом брата — страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны. Великий миротворец, объединитель земли Русской преподобный Сергий Радонежский, завещавший своим потомкам: «Любовью и единением спасёмся», благословил на Куликово поле Дмитрия Донского, сказав ему: «Иди, ты победишь!». Миролюбивая Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала. Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке позиции Президента нашей страны. Да укрепит Вас Господь и да сохранит братский народ Малой Руси».

С глубоким уважением,

1.Бурляев Н.П. — Народный артист России, Президент Славянского творческого союза «Золотой Витязь», первый заместитель Председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы ФС РФ, Член Патриаршего Совета по культуре, член рабочей группы по культуре Госсовета РФ;

2.Лебедев Н.С. — Народный артист Российской Федерации, Лауреат Золотой медали им. Н.Д.Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство», ветеран Великой Отечественной войны, узник фашистских концлагерей, ведущий артист Московского Академического театра Моссовета;

3.Шилов А.М. — Народный художник СССР, художник-живописец, график, портретист, Академик РАХ, кавалер Орденов Александра Невского, Почёта, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

4.Захарченко В.Г. — Герой Труда Российской Федерации, Народный артист России и Украины, Лауреат Государственных премий России, Лауреат Золотой медали им. Г.В.Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру», Художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора, Член Совета по государственной политике при Председателе Совета Федерации ФС РФ, член Патриаршего Совета по культуре, дирижёр, профессор, композитор;

5.Полетаев А.И. — Народный артист СССР, профессор, дирижёр, композитор, Лауреат Золотой медали им. Н.Д.Мордвинова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру»;

6.Прилепин Е.Н. — Лауреат Золотой медали им. А.С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу», Сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель, филолог, публицист, телеведущий, политический и общественный деятель;

7.Щербакова Е.А. — Народная артистка России, Лауреат Золотой медали им. Н.Д.Мордвинова

«За выдающийся вклад в театральное искусство», Художественный руководитель-директор Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, хореограф, педагог;

8.Сулейманов М.М. — Герой труда Дагестана, кинорежиссер, Председатель Дагестанского отделения Союза кинематографистов России, дважды лауреат государственной премии республики Дагестан, Заслуженный работник культуры РФ и республики Дагестан;

9.Бочкарев А.В. — Генеральный директор Общественного Международного Фонда славянской письменности и культуры

10.Редкий Л. Ю, — заместитель генерального директора Общественного Международного Фонда славянской письменности и культуры

11.Ливанов В.Б. — Народный артист РСФСР, Лауреат Золотой медали им. С.Ф. Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф», Лауреат Государственной премии ГДР, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, писатель;

12.Гостюхин В.В. — Вице-президент МКФ Золотой Витязь», Народный артист Беларуси, Лауреат Государственныхпремий СССР, РФ и БССР

13.Михайлов А.Я. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР, лауреат Золотой медали им. С.Ф. Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф», профессор ВГИК;

14.Пожигайло П.А. — Президент Фонда изучения наследия П.А.Столыпина, к.и.н;

Первый заместитель председателя Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной Палаты РФ, Исполнительный директор НП «Всероссийское хоровое общество», Председатель Оргкомитета Всероссийской премии «Хранители наследия»,

15. Бочкарёв В.И. — актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр-педагог, профессор. Народный артист Российской Федерации. Дважды лауреат Государственной премии РФ;

16.Иванов О.Б. — народный артист России, Лауреат Премии Союзного государства, председатель жюри международного конкурса-фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика», композитор

17.Бронникова Е.Н. — Заместитель председателя Правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны объектов культурного наследия и молодежной политики;

18.Ливанов А.Е. — Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР;

19. Певцов Д.А. — Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы ФС РФ;

20. Панкратов-Черный А.В. — Народный артист России, актёр, кинорежиссёр, сценарист, поэт;

21. Лазарев Н.Е. — Народный артист России, актёр театра и кино, актёр и режиссёр Центрального академического театра Российской Армии, профессор и художественный руководитель мастерской в Российском Институте Театрального Искусства — ГИТИС

22.Зиновьева О.М. — президент Международной общественной организации — Общество «Россия — Германия», совпредседатель «Зиновьевского клуба» общественный деятель, правозащитник, жена, хранитель творческого и интеллектуального наследия Александра Александровича Зиновьева, всемирно известного русского мыслителя, философа, логика, социолога, писателя и гражданина.

23.Щербаков Б.В. — Народный артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР, актёр театра и кино, телеведущий;

24. Раков В.В. — Народный артист России;

25. Пашутин А.С. — Народный артист России;

26.Батурин А.К. — Президент «Союза композиторов Евразии»;

27. Крупин В.Н. — Сопредседатель Союза писателей России, Лауреат Золотой медали имени А.С.Пушкина «За выдающийся вклад в литературу», Лауреат Патриаршей литературной премии писатель, публицист и педагог;

28.Галкин Б.С. — Заслуженный артист Российской Федерации; актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер;

29.Шукшина М.В. — Заслуженная артистка России, телеведущая, общественный деятель;

30.Петренко И.П. — заслуженный артист России, актёр театра и кино, артист Государственного Малого театра,

31. Петрова Т.Ю. — Лауреат Золотой медали им. Г.В.Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру», Народная артистка Башкортостана, Заслуженная артистка России;

32.Соколова Валерия Дмитриевна — общественный деятель, генеральный директор АНО «Международный творческий фестиваль шаг навстречу»

33.Тихонова А.В. — актриса, продюсер, Президент кинофестиваля «17 Мгновений», дочь народного артиста СССР Вячеслава Тихонова

34.Вороновский Н.Г. — кинорежиссёр, актёр, продюсер

35.Печерский А.Н. — главный редактор газеты «Русь Державная», секретарь Союза писателей России

36.Кочетков Ю.В. — Народный артист Российской Федерации, Председатель Астраханского отделения Союза театральных деятелей, Лауреат премии «Золотая маска», Президент Астраханского театра юного зрителя;

37. Белюкин Д.А. — Народный художник Российской Федерации, художник Студии военных художников имени М. Б. Грекова;

38.Полетаев М.А. — Заслуженный художник РФ, Художественный руководитель Студии военных художников имени М. Б. Грекова;

39.Урюмцев О.Г. — Президент Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н Озерова, журналист

40.Симонян М.А. — скрипач, художественный руководитель новосибирского оркестра «Камерата»

41.Маленко В.В. — поэт, художественный руководитель Московского театра поэтов

42.Богданович Е.В. — Лауреат золотой медали им. Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство», лауреат Премии М. Бежара;

43. Степанов А.Д. — член Союза писателей России, Санкт-Петербург, Главный редактор портала «Русская народная линия», Председатель Международной общественной организации «Русское Собрание»;

44. Протодиакон Владимир Василик — член Союза писателей России, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, кандидат богословия, профессор, член Синодальной богослужебной комиссии, Санкт-Петербург;

45. Контарев В.В. — Художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного хора и Филармонической Хоровой Капеллы «Ярославия», профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Лауреат премии им. Л. В. Собинова;

46. Серединцева Е.В. — Главный дирижёр оркестра русских народных инструментов им. Вячеслава Махова, Астраханской государственной филармонии;

47. Сдобняков В.В. — Председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России, Главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век», лауреат международных и всероссийских литературных премий, (Нижний Новгород);

48. Кара Ю.В. — Заслуженный деятель искусств России, член Общественного Совета при Министерстве культуры РФ, кинорежиссёр, лауреат международных фестивалей;

49. Максимов В.Э. — Заслуженный деятель искусств России, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий;

50. Зименкова Ф.Н. — Член Союза писателей России, Российского и Международного Союзов журналистов, Член-корреспондент Академии педагогический и социальных наук (АПСН), профессор, кандидат педагогических наук, педагог, журналист, поэт;

51. Казин А.Л. — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей и Союза кинематографистов России, доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);

52. Астахов Н.С. — Художественный руководитель Русского духовного театра «Глас», Заслуженный деятель искусств РФ, Кавалер Ордена Почёта и Ордена Дружбы за вклад в Отечественную культуру;

53. Белевич Т.Г. — Заслуженная артистка РФ, Директор Русского духовного театра «Глас», лауреат Международных театральных фестивалей;

54.Сюхин С.Н. — Заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ;

55.Герасименко В.Г. — Заслуженный художник России, член Союза театральных деятелей, член Московского союза художников, дипломант Всероссийского смотра драматического искусства народов РСФСР, лауреат премии «Золотая маска»;

56.Корнев М.Г. — Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, Директор и главный режиссер Иркутского городского театра народной драмы, Депутат Думы г. Иркутска и Творческий коллектив театра;

57. Черджиева И.Т. — Заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия-Алания, член Союза Кинематографистов РФ, кинодокументалист, киновед,;

58. Лилик-Назарова Л.В. — Заслуженный работник культуры России, Почетный Академик Российской Академии художеств, Директор благотворительного фонда «Актеров»;

59. Карнаухова Г.Г. — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор историко-архитектурного комплекса «Астраханский кремль»;

60. Лавриненко А.М. — Заслуженный работник культуры РФ, Художественный руководитель Астраханского государственного ансамбля песни и танца, музыкант, педагог;

61. Петров А.И. — Заслуженный художник России, член союза художников РФ, председатель цикловой комиссии специальности «Дизайн», преподаватель ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище имени П.А.Власова»;

62. Калина И. В. — Заслуженный артист России, артист оркестра русских народных инструментов им. Вячеслава Махова Астраханской государственной филармонии;

63. Алмазов А.В. — Заслуженный художник России, член Попечительского совета ООД «Русский мир»;

64. Семенов В.Е. — Доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, председатель совета «Собора православной интеллигенции Санкт-Петербурга», действительный член ПАНИ;

65. Кайнов Б.П. — Директор Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького, Заслуженный работник культуры РФ, Член Профессиональной гильдии театральных менеджеров России;

66.Баснина Т.С. — заслуженный деятель искусств РФ, заслуженная артистка РФ, член-корреспондент РАЕН, режиссёр;

67.Неровная А.М. — Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженная артистка России, театральный режиссёр и актриса, художественный руководитель Московского драматического театра «Бенефис»;

68.Щепенко М.Г. — заслуженный деятель искусств РФ, профессор, академик РАЕН, художественный руководитель Московского театра русской драмы;

69. Гунин Б.Г. — Директор Владимирского Академического театра Драмы, Заслуженный работник культуры РФ;

70. Чавчавадзе Е.Н. — Заслуженный деятель искусств России, Лауреат премии Правительства России журналист, лауреат международных кинофестивалей, продюсер, сценарист, общественный деятель;

71.Кравчук Т.В. — Председатель Общероссийского общественного движения «Русский мир»;

72. Сагал Д.А. — Секретарь Общероссийского общественного движения «Русский мир», кандидат педагогических наук;

73. Аверин А.Н. — заслуженный артист РФ, режиссёр;

74.Олефир В.Г., заслуженная артистка РФ, режиссёр;

75.Щепенко Ю.М. — заслуженная артистка РФ, режиссёр, драматург;

76.Поляков Д.А. — заслуженный артист РФ, режиссёр;

77.Жукова Н.Б. — кандидат исторический наук, Сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин»;

78.Живейнова Е.Л. — Главный режиссер Московского драматического театра художественной публицистики.

79.Дмитриенко Д.С. — директор, художественный руководитель Государственного академического народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной.

80.Жуков А.А. — худ. руководитель и главный дирижёр Калининградского областного оркестра русских народных инструментов;

81.Суни (Арсёнова) Э.С. — кинорежиссер;

82.Четоева О.И. — заслуженная артистка России;

83.Пшеничный А.Г. — писатель, поэт, Член Союза писателей СССР, Лауреат Премия Ленинского комсомола в области литературы, руководитель клуба военной авторской песни «Ветер победы» при музее Победы на Поклонной горе;

84.Сошенко А.В. — Публицист, секретарь Международной общественной организации «Русское Собрание» (Калуга);

85. Скотникова Г.В. — Доктор культурологии, профессор (Санкт-Петербург);

86. Куняев С.Ю. — Главный редактор журнала «Наш современник», лауреат Патриаршей литературной премии им. равноапостольных Кирилла и Мефодия, лауреат международных и всероссийских литературных премий;

87. Малягин В.Ю. — Лауреат Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия и международных литературных премий;

88. Николаев В.Н. — Лауреат Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия;

89. Набокова А.Г. — Директор театра Витражи (г.Самара);

90. Крюков А. — Художник, выпускник академии Ильи Глазунова, автор выставки «Донбасс. Память сердца»;

91. Дворцов В.В. — Заместитель председателя Правления — генеральный директор Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных премий;

92. Петракова Т.И. — Доктор педагогических наук, профессор, Москва;

93. Семенюк А.Г. — Кинокритик, киновед, директор кинопрограмм МКФ «Золотой Витязь»;

94. Бойко-Великий В.В. — Президент Русского Просветительского Фонда имени Святителя Василия Великого;

95. Орлов Б.А. — Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, секретарь Союза писателей России;

96. Орлов А.В. — Директор Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь"поэт, прозаик, публицист, историк;

97. Лебедев С.В. — Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (Академия, Санкт-Петербурга);

98. Карпова Т.М. — кинорежиссер, лауреат и член жюри международных кинофестивалей;

99. Роженцев С.В. — кинорежиссёр, сценарист, лауреат международных кинофестивалей;

100. Лис Л.В. — журналист;

101. Сафонов Г.Л. — Художественный руководитель и Главный регент Праздничного хора Данилова монастыря, лауреат международных конкурсов;

102. Щеглов М.Ю. — Председатель Общества Русской культуры Республики Татарстан, кандидат наук;

103. Болотин Л.Е. — журналист, историк, научный редактор проекта «Царское дело»;

104.Ребров А.Б. — Главный редактор журнала «Родная Ладога», поэт, член Императорского Православного Палестинского Общества, лауреат литературных премий;

105. Ефимовская В.В. — Заместитель главного редактора журнала «Родная Ладога», поэт, литературный критик, руководитель Северо-Западного отделения Академии Российской словесности;

106. Якубовская А.С. — Член Союза журналистов Москвы, писательница,

107. Тер-Карапетов И.А. — Доцент кафедры кинодраматургии Московского государственного института культуры, кинодраматург;

108. Горемыкин О.В. — Главный художник ВГУП «Кремль» при управлении делами Президента Российской Федерации, Член Международной Академии культуры и искусства;

109. Кирис Д.А. — Главный редактор информационного портала «Ревизор», актер, режиссер;

110. Глуховский И.В. — Член Союза журналистов России, Главный редактор Информационно аналитического издания «Российский Репортер»;

111. Гревцова О.И. — актриса театра и телевидения;

112. Кудрявцева Л.В. — журналист;

113. Хайрутдинов Ф.И. — Генеральный директор Издательства «Порт Приписки»;

114. Троицкая Н.В. — кастинг-директор «Мосфильм»;

115.Саморукова Ж.И. — художник;

116. Тер-Карапетов Ф.И. — журналист;

117. Попов К.Е. — фотохудожник;

118. Казаков А.П. — Член Союза Писателей России;

119. Завьялова Н.В. — Член Союза журналистов, автор-продюсер просветительских медиа-проектов;

120. Пучков В.П. — Член Русского ПЕН-Центра, лауреат творческих премий, поэт, писатель, автор телепроектов;

121. Хайрюзов В.Н. — Секретарь Союза писателей России, Лауреат международных и россиских литературных конкурсов, писатель, журналист;

122.Щербаков Ю.Н. — Секретарь Правления Союза писателей России, председатель Астраханского регионального общественного отделения «Союз писателей России», писатель, публицист, поэт;

123.Айгистов А.А. — Президент Российской муниципальной академии;

124.Свердлов Б.А. — Заместитель председателя Астраханского регионального общественного отделения «Союз писателей России»;

125. Толоконникова А.С. — Солистка Астраханской государственной филармонии, финалистка ТВ проекта «Новая звезда» 2021, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов;

126. Маркелов К.А. — Ректор Астраханского государственного университета;

127.Авилкин В.С. — Лауреат международных кинофестивалей, кинорежиссёр

128.Беспалова Т.В. — Член редколлегии журнала «Идеология будущего», Доктор философских наук, кандидат политических наук, профессор ЛГПУ, член Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы;

129. Мономенова М.А. — член Союза журналистов России, писатель, публицист;

130. Магомедов Ю.М. — Председатель Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры «Дагестан», полковник юстиции в отставке, ветеран МВД;

131.Пузаков Алексей Александрович — Заслуженный артист России, Руководитель Московского Синодального хора, Председатель Московского отделения Всероссийского хорового общества

132.Селезнев И.Л. — Директор Приморского драматического театра молодежи (г.Владивосток);

133.Варчук С.И. — актёр театра и кино, телеведущий;

134.Тартанов В.Н. — лауреат всероссийского конкурса «Красная Гвоздика», главный редактор радио Всероссийского общества слепых

135.Антипов А.П. — поэт

136.Белоусов А.Л. — общественный деятель, эксперт в области культуры

137.Головкин В.Н. — журналист, руководитель пресс-службы Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь»;

138.Головко В.В. — артист цирка, Народный артист России

139.Зайцев С.Л. — Лауреат международных кинофестивалей, режиссёр, сценарист, продюсер;

140.Каледин О.П. — Народный артист Республики Ингушетии, заслуженный артист РФ, композитор.

141.Полукарова Н.Н. — директор проектов Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь»;

142.Путилова Л.М. — доктор философских наук, профессор;

143.Сташкевич В.С. — Художник, реставратор, специалист по древнерусской культуре и искусству;

144.Тимошкина Елена Валентиновна — журналист, редактор

145.Хохлов М.Н. — композитор, Заслуженный работник культуры ДНР, автор Государственного гимна ДНР, звукорежиссёр МДТ им. М. Бровуна (Донецк)

146.Чернецов Д.Н. — Лауреат Государственной премии РФ, Лауреат международных кинофестивалей, кинорежиссёр, оператор;

147.Черткова Л. А. — журналист, лауреат премии Государственного комитета по молодёжной политике РФ в номинации «Лучшая публикация на военно-патриотическую тему»

148. Юткина Е.И. — художник;

149. Шаганов А. А. — поэт, автор песен из репертуара «Любэ», лауреат литературных премий;

150. Бубнов К.В. — поэт, композитор

151.Иценко В.В. — журналист, Член союза журналистов РФ

152.Дзейтов Т.-М.Г. — Народный артист Республики Ингушетии, композитор, Председатель регионального отделения Союза композиторов Евразии

153.Морозов А.В. — кинопродюсер

154.Жаров В.А. — композитор, продюсер

155.Морозова Е.И. — композитор, член союза московских композиторов, председатель по творчеству для детей и юношества Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей

156. Шенгелия Г.Л. — кинорежиссер, сценарист

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