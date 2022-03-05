Варшава, 5 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. По меньшей мере 706,3 тыс. украинских беженцев прибыли в Польшу с начала специальной военной операции России на Украине, 4 марта сообщила на своем сайте польская пограничная охрана.

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За сутки республика приняла 59,1 тыс. человек с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач объявил, что за неделю в Венгрию приехали более 120 тысяч украинских беженцев.