Сухум, 5 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 4 марта в ходе 225 исследований выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 86 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 28 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 362 носителей SARS-CoV-2. Из них 46 785 человек признали выздоровевшими, в том числе 318 — за последние сутки. За всё время 657 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 105 носителей SARS-CoV-2 в результате 236 исследований. За сутки зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 355 человек.