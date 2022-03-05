Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Российский военнослужащий, уроженец Ленинградской области Дмитрий Федосеев героически погиб в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечный огонь

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«Он погиб, выполняя свой долг, защищая будущее своей страны», — отметил губернатор. Дрозденко выразил соболезнования родителям Дмитрия Федосеева, его друзьям, одноклассниками по Лесогорской школе Выборгского района Ленобласти.

По данным портала 47news, прощание с павшим воином пройдет 5 марта в Доме культуры города Светогорска, ориентировочно в 12:00.

Гибель Федосеева — первый официально признанный случай гибели уроженца Ленобласти за время проведения спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года.