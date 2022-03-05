Вашингтон, 5 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Имена авторов и выходные данные больше не будет указывать в публикациях корреспондентов, работающих в России, американское издание The Washington Post. Об этом 5 марта сообщил журналист газеты Пол Фархи в своём Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньюс. Фейк. СМИ

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Как уточнил Фархи, данное решение принято в целях безопасности и связано с новыми нормами российского законодательства.

Напомним, президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России. Уголовная ответственность также вводится за призывы к антироссийским санкциям и в отношении иностранных граждан, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентство Bloomberg приостановило свою деятельность в России в связи с принятыми накануне изменениями в российском уголовном кодексе.