Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 4 марта, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже растет на 3,95%, до 110,19 рубля. Евро дорожает на 4,59%, до 123 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«3 марта вечером, на фоне начала нового раунда российско-украинских переговоров паника на российском рынке несколько улеглась, и рубль смог отыграть большую часть потерь.

Сегодня утром укрепление продолжалось, котировки доллара опускались до 100 рублей за доллар.

Также укреплению рубля способствовали заверения представителей Минфина о том, что вопрос о снятии заморозки российских международных резервов будет решаться путем переговоров и что Минфин располагает достаточными средствами для покрытия потребностей.

ЦБ РФ 4 марта принял решение о снижении комиссии брокеров за покупку долларов, евро и фунтов стерлинга с объявленных накануне 30% до 12%. На этом фоне покупки валюты несколько активизировались.

При этом были запрещены короткие позиции по евро, поэтому соотношение котировок на российском рынке сейчас более благоприятное для евро, чем на международном рынке Форекс, где евро слабеет к доллару до 1,09 евро за доллар.

Первоначальная паника на рынках прошла, ситуация постепенно стабилизируется, что позволит рублю продолжить восстановление», — считает эксперт.

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