Джакарта, 5 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что в стране выявили 335 случаев заражения подштаммом «Омикрона» BA.2, сообщает Kompas.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Мы обнаружили 335 случаев BA.2. Симптомы такие же, как у «Омикрона» и других подштаммов», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Жителей Индонезии призвали дисциплинированно выполнять санитарный протокол и прививаться из-за распространения подштамма «Омикрона».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что число людей, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 146 577 204 человек или 70,3%.

Подробнее в материале:Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 146 млн человек