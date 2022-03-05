Новосибирск, 5 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Новосибирске в знак поддержки спецоперации России в окнах зданий правительства и Законодательного собрания региона зажгли свет в форме буквы «Z». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Скриншрот с официальной страницы правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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«В знак поддержки действий российской армии и президента РФ в окнах зданий правительства и Законодательного собрания Новосибирской области всю ночь горит свет», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Кемеровской области в поддержку спецоперации России изменили написание названия региона в официальных материалах областного правительства — на «КуZбасс».

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