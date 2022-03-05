Токио, 5 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Японская компания Uniqlo, которая занимается пошивом и продажей повседневной одежды, решила направить гуманитарную помощь Украине. Об этом 5 марта сообщается на сайте организации.

AF.mil Гуманитарная помощь

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Средства будут переданы через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Кроме того, компания отправит на Украину 200 тыс. комплектов различной теплой одежды и одеял.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля власти Грузии направили на Украину партию гуманитарной помощи общим весом 100 тонн.

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