Японская Uniqlo направит Украине помощь на $10 млн
Токио, 5 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Японская компания Uniqlo, которая занимается пошивом и продажей повседневной одежды, решила направить гуманитарную помощь Украине. Об этом 5 марта сообщается на сайте организации.
AF.mil
Гуманитарная помощь
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Средства будут переданы через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Кроме того, компания отправит на Украину 200 тыс. комплектов различной теплой одежды и одеял.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля власти Грузии направили на Украину партию гуманитарной помощи общим весом 100 тонн.
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