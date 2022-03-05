Словакия не даёт Украине истребители, потому что «самим не хватает»
Братислава, 5 марта, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова опровергла распространённую рядом западных СМИ информацию о том, что вооружённые силы страны якобы планируют передать Украине часть боевых самолётов советского производства. По её словам, в этом случае отдаваемые истребители нечем будет заменить.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба ВМС Украины 1 марта объявила, что три страны НАТО — Болгария, Польша и Словакия — передадут вооружённым силам Украины 70 истребителей и штурмовиков советского производства, которые смогут совершать боевые вылеты с польских аэродромов.
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