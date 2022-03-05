Братислава, 5 марта, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова опровергла распространённую рядом западных СМИ информацию о том, что вооружённые силы страны якобы планируют передать Украине часть боевых самолётов советского производства. По её словам, в этом случае отдаваемые истребители нечем будет заменить.

(сс) Clemens Vasters Миг-29 ВВС Словакии

Мартина Коваль-Какашчикова «Словакия не планирует передавать свои самолёты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба ВМС Украины 1 марта объявила, что три страны НАТО — Болгария, Польша и Словакия — передадут вооружённым силам Украины 70 истребителей и штурмовиков советского производства, которые смогут совершать боевые вылеты с польских аэродромов.

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