Москва, 5 марта, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Режим закрытия неба продлён до 14 марта на юге России. Об этом 4 марта сообщил журналистам источник в Минтрансе РФ.

В аэропорту

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

По предварительной информации, режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга России продлен до 14 марта 2022 года 03:45 по московскому времени.

Напомним, в связи с проведением спецоперации на Украине, Росавиация временно ограничила авиаперелёты гражданских воздушных судов на юге и в центральной части России. Воздушное пространство закрыто с 24 февраля. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров в города с закрытыми аэропортами по альтернативным маршрутам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении режима временного ограничения полётов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 8 марта.