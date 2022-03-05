Москва, 5 марта, 2022, 04:04 — ИА Регнум. «Президентский» бункер в Киеве, где может находиться президент Украины Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

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«Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Азарова, этот бункер защищен от прямого попадания ядерным боеприпасом. Также в нем находится множество помещений и секретных выходов. Поэтому, считает Азаров, Зеленскому ничего не угрожает. Сам экс-глава правительства Украины считает, что Зеленский никуда не сбежал и продолжает оставаться в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из страны. По его словам, в настоящее время украинский президент может находиться в Варшаве.