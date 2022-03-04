Нью-Йорк, США, 5 марта, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Американская вещательная корпорация CNN объявила о прекращении вещания на территории России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой корпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

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«CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги», — заявили в компании.

CNN указывает, что решение было принято после принятия в России закона об уголовной ответственности за распространение фейков о российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим телекомпания отзывает своих сотрудников из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о прекращении работы журналистов в России приняло американское агентство Bloomberg. На агентство также повлияло введение уголовной ответственности за распространение фейков.