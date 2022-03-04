Рим, 5 марта, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Масочный режим в общественных пространствах закрытого типа в Италии, вероятно, будет отменен в середине апреля 2022 года, с таким прогнозом выступил в пятницу, 4 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

ИА REGNUM Маски

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31 марта в Италии прекратится действие режима ЧС, введенного весной 2020 года. После этого начнется отмена ограничений, но она будет постепенной, отметил Силери.

По данным на4 марта, в Италии умерли155 609человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на210(днем ранее — на185). Число подтвержденных носителей выросло на38 095(днем ранее — на41 500). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 948 859 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 023 787человек (на17 675 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллионачеловек (более 82,1% граждан страны).