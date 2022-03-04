София, 4 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Уровень радиации в Болгарии находится в пределах нормы, никаких причин для введения дополнительных мер безопасности в стране нет. Об этом со ссылкой на болгарское Агентство по ядерному регулированию (АЯР) сообщает софийская газета «Дума».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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Как сообщил на пресс-конференции в Софии глава АЯР Цанко Бачийски, никаких изменений гамма-фона на территории Болгарии не наблюдается. «В данный момент у граждан нет никаких причин для паники, не стоит покупать и принимать йод, а также запасаться противогазами», — отметили ученые.

Напомним, пожар, произошедший 3 марта на украинской Запорожской АЭС, вызвал панику среди населения Болгарии. В местных социальных сетях появились предположения, что возможный соответствующий выброс приведет к заражению части территории Болгарии.