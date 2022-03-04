София, 4 марта, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Институт омбудсмена Болгарии (ИОРБ) открыл специальную «горячую» телефонную линию для жителей Украины, желающих получить временное убежище на болгарской территории. Об этом 4 марта сообщает БНР.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Согласно официальной информации, нововведение призвано обеспечить украинских граждан «точной и достоверной информацией» о путях эвакуации в Болгарию, правилах пересечения болгарской границы, а также наличии мест в пунктах для беженцев и так называемых «волонтерских гостиницах».

Кроме того, по ряду номеров адресант может получить сведения по вопросам заполнения документов, здравоохранения, защиты прав детей и инвалидов, а также проблемам, связанных с трудовым законодательством. Оказание указанной услуги осуществляется на бесплатной основе.

Ранее власти Болгарии заявили о готовности принять на своей территории до десяти тысяч украинцев, желающих покинуть родину из-за усугубления общественно-политической ситуации на Украине.