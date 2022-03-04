Женева, Швейцария, 4 марта, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 1 662 235 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8084 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 4 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 440 807 756 носителей вируса, подтверждено 5 978 096 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 559 95 выявленных инфицированных и 8075 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.