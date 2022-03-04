Тирана, 4 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Постоянный представитель Албании в Организации Объединенных нацийФерит Ходжа 4 марта заявил, что Украина переживает гуманитарную трагедию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что российская спецоперация по демилитаризации Украины якобы повлекла нежелательные последствия для мирного населения. Албанский дипломатпризвал Россию прекратить спецоперацию.

Ходжа также подчеркнул, что ООН была создана не для того, чтобы отправить людей в рай, но чтобы спасти их от ада. По словам дипломата, Украину уже покинули полтора миллиона беженцев.

Дипломат добавил, что тот факт, что Россия получила контроль над двумя ядерными объектами на Украине, якобы представляет собой угрозу.