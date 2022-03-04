Бухарест, 4 марта, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Режим повышенной эпидемиологической готовности, введенный в Румынии в конце 2021 года в связи распространением пандемии COVID-19, будет частично отменен 8 марта. Об этом 4 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам главы румынского государства, в настоящее время в продлении жестких карантинных мер нет необходимости, поскольку в целом заболевание на всей территории Румынии пошло на спад.

Йоханнис «Очередная, пятая волна пандемии завершается, и это связано с эффективностью соответствующих мер. Министерство здравоохранения работает над новыми «облегченными» рекомендациями, которые будут объявлены в течение ближайших нескольких дней».

Согласно официальной информации, со следующей недели снимается запрет на работу круглосуточных ресторанов и развлекательных клубов по всей Румынии. Кроме того, в некоторых регионах отменяется обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

По состоянию на 4 марта, число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,75 млн. Из них скончались 63 782 пациентов.