Бухарест, 4 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Румыния объявила о намерении принять на своей территории до 1000 детей-сирот из десятков детдомов и интернатов Украины. Об этом 4 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Флаг Румынии

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По словам румынского министра по делам семьи Габриелы Фиря, они будут размещены в семьях по всей территории Румынии. Их обеспечат «всем необходимым, включая продукты питания и деньги».

Предполагается, что для этих целей из государственного бюджета Румынии будет выделено около $250 тыс.

Согласно официальной информации, за последнюю неделю в Румынию прибыли более 58 тыс. украинских детей в связи с ухудшением ситуации на Украине. Им и их родителям предоставлен временный статус беженцев.