Москва, 4 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Специальная военная операция, которую проводит Россия на Украине, преследует цель избавить страну от нацизма, проникшего во все украинские властные структуры, заявил 4 марта российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

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Говоря о причинах, по которым Россия 24 февраля начала спецоперацию, российский министр обороны указал на то, что украинские власти «на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения», поощряя «вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов».

Что касается действий Киева перед началом спецоперации, то украинские власти в последнее время резко усилили обстрелы мирного населения ДНР и ЛНР. Если говорить о попытках мирного урегулирования на переговорах, они «так и не сдвинулись дальше нулевой отметки».

Напомним, в ходе спецоперации ВС РФ на Украине освобождён от вооружённых украинских формирований ряд населённых пунктов, включая Херсон, Чернигов, Мелитополь. Ряд городов, в том числе Киев, блокирован. Украинские боевики прикрываются, как щитом, мирными жителями, размещая военную технику посреди жилых кварталов.