Москва, 4 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Самая большая опасность на Украине исходит от местных неонацистов и их пособников, заявил 4 марта в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

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Президент России, разъясняя германской стороне необходимость проведения специальной военной операции на Украине, указал на то, что украинские военные формирования неонацистов наиболее опасны, ведь именно они «совершают многочисленные военные преступления».

Эти формирования, отмечает президент, не гнушаются использовать террористические методы: они ставят ударные вооружения в жилых кварталах. Таким образом боевики цинично прикрываются мирными жителями. «При этом официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство: в последние дни число таких случаев увеличивается», — сообщили в Кремле.

Российский президент указал также на появление на Украине иностранных наёмников, в том числе из Албании и Хорватии, боевиков из Косово «и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии».