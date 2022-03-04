Москва, 4 марта, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине и действия ВС России по демилитаризации этой страны обсудили 4 марта в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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Переговоры состоялись по инициативе Берлина. Президент России изложил принципиальные подходы Москвы «в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса».

Глава государства назвал германскому собеседнику задачи, которые Россия намерена выполнить в ходе спецоперации. Путин подчеркнул, что они «непременно будут реализованы».