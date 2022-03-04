Москва, 4 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Полномочия по отмене или введению дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом сохраняются за властями регионов. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Что касается введения или отмены каких-то дополнительных ограничений, то здесь регионы по-прежнему используют те особые полномочия, о которых говорилось неоднократно», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что за комментариями о дальнейших перспективах распространения коронавируса лучше обращаться к Минздраву России.

«Сейчас мы действительно находимся на понижающей тенденции, но о том, каковы дальнейшие перспективы распространения этой инфекции, должны говорить всё-таки специалисты-медики», — отметил Песков.