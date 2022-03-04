Москва, 4 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Состоящие из неонацистов украинские нацбаты перестают подчиняться военному командованию. Об этом 4 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По его словам, ситуация постепенно скатывается к анархии и нацбаты превращаются в вооружённые бандитские формирования, которые занимаются грабежами.

«У меня есть ощущения, что происходит уже махновщина. Каждый национальный батальон сам по себе и является бандформированием. Там, где они находятся уже они грабят. Заставляют военнослужащих украинской армии подчиняться себе. И доходит до конфликтов и боестолкновений между украинскими военными и нацбатами», — сказал Пегов.