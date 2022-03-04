Москва, 4 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Населённые пункты Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее и Лозовое освободили от украинских формирований войска ЛНР в ходе специальной военной операции, которую проводит Россия, сообщил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 07:00(Мск). 04.03.2022

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Войска ДНР взяли под контроль населённые пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое. Совместно с ДНР подразделения ВС РФ освободили от украинских формирований населённые пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.

Добавим, что в ходе спецоперации, начатой российскими военными 24 февраля в помощь республикам Донбасса, продолжается наступление.