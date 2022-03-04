Скопье, 4 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Северной Македонии 4 марта в результате обследования 2624 образцов выявили 389 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 749 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19, также зарегистрировано восемь ранее произошедших летальных исходов.

Mike Norton Скопье, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 299 049 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9065, 287 127 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2857 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.