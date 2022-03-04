Приштина, Сербия, 4 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Косово 4 марта в результате исследования 1324 образцов выявили 52 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 154 человека, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Bdx Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 226 413 случай заражения, 221 932 пациента излечились, 3116 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 1464. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 816 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 812 571 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 97 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1. 814. 984 doza të vaksinës.

Deri më sot 816. 909 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë.

Deri më sot janë dhënë 97. 984 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19.