Москва, 4 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился ещё на 3%. Об этом 4 марта сообщает оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 4 марта этот показатель составляет 49,8%. Неделей ранее, 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории города был зафиксирован на уровне 52,8%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в столице сделали 7 360 838 человек. Полный курс вакцинации прошли 7 008 294 гражданина.