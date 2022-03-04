Луганск, 4 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Об обстреле села Лозовое (ЛНР) украинскими боевиками сообщает 4 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Атака началась в 14:18 мск. Украинские боевики выпустили по Лозовому три артиллерийских снаряда.

Напомним, территория ЛНР была шесть раз обстреляны ВСУ за сутки 3 марта.