Таллин, 4 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Утром 4 марта в больницах Эстонии было 627 зараженных коронавирусом пациентов (днем ранее 647). Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что 287 (днем ранее 301) больных нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, при этом 168 (58,5%) не были вакцинированы, а у 119 (41,5%) был пройден курс вакцинации.

В течение суток в больницах Эстонии открыли 65 новых историй болезни. В течение последних 10 дней в больницах добавлялся в среднем 34 пациент за день.

От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки скончались восемь человек в возрасте от 21 года до 95 лет. Пять из них не были вакцинированы.

За последние сутки стали известны результаты 6 426 тестов на коронавирус, из которых больше половины (3 311) оказались положительными.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 253,8 случая инфицирования в сутки, а на невакцинированных — в среднем 321,2 случая.