Вашингтон, 4 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Компании с участием российского бизнесмена Алишера Усманова освобождены от санкций, сообщается на сайте министерства финансов США.

Цитата Алишер Усманов против Алексея Навального-2 Алишер Усманов

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Уточняется, что санкции сняты с компаний, в которых доля Усманова не превышает 50%.

Ранее против Усманова были введены санкции из-за ситуации на Украине. Также под санкции попали шесть российских бизнесменов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии.