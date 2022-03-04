Москва, , 15:26 — REGNUM Если персональные антироссийские санкции имеют целью заставить тех, против кого они вводятся, отказаться от поддержки президента РФ Владимира Путина, то у них нет шансов на успех. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А все остальное неважно», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что также персональные санкции введены Западом и в отношении него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия могут чётко и без посредников доносить друг другу все элементы своих позиций в рамках переговоров.