Джакарта, 4 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что число людей, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 146 577 204 человек или 70,3%, сообщает Kompas.

Tim Reckmann Вакцинация

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Количество жителей Индонезии, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 191 632 198 человек или 92%.

Ревакцинацию от коронавируса прошли 11 466 461 человек или 5,5%.

Правительство Индонезии поставило цель привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 3 499 470 доз вакцины Pfizer от правительства США.