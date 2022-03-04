Москва, 4 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Закон принимается в рамках ответных мер на информационную войну на фоне специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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«Посеять панику не удалось… Мы обязаны оберегать честь своей Родины. Против нас брошены огромные пропагандистские силы… На кону безопасность страны, жизни нашего братского народа», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, «содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» будет наказываться штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18-ти месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы.