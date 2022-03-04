Москва, 4 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В странах Запада фиксируется нагнетание припадка русофобии, в связи с чем многие не могут сохранить здравомыслие. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"К сожалению, в такой крайне напряжённой атмосфере, а тем более в таких странах как США, происходит истеричное запредельное нагнетание русофобского припадка. И, конечно, в эти дни не всем удаётся сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума», — сказал Песков, комментируя слова сенатора США Линдси Грэма про Владимира Путина.

Он выразил сожаление в связи с тем, что многие «едут рассудком».