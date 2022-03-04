Москва, 4 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Украина и Россия могут чётко и без посредников доносить друг другу все элементы своих позиций в рамках переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

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«Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас есть возможность делегациям доносить друг до друга чётко, без лишних посредников, все элементы позиций», — сказал Песков.

По его словам, российская позиция была доведена до сведений украинских переговорщиков: «Дальше всё будет зависеть от реакции украинской стороны».