Москва, 4 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин знаком с предложениями главы Чечни Рамзана Кадырова об ускорении проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

"Это не моя компетенция — комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию, в том числе и о таких предложениях, и именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции», — заявил Песков.

Ранее глава Чечни призвал начать «крупномасштабную операцию по всем направлениям» на Украине.